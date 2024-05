Alessandra Rojo de la Vega ya había recibido amenazas; ataque ocurrió al atender una denuncia ciudadana

Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición Va x la CDMX, aseguró que posiblemente le tendieron una trampa, pues la citaron en un lugar -sin especificar- y al llegar dispararon 6 veces contra su camioneta.

Agregó que durante un evento en la colonia Peralvillo le dieron un papel con una denuncia ciudadana, por violencia. En él, le pedían ayuda, por lo que, al acabar el mitin, afirma, se dirigió al punto que citaba el mensaje; ahí un sujeto disparó contra su camioneta.

Así lo explicó en conferencia de prensa, donde estuvo acompañada por Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición Va x la CDMX, integrada por el PRI, PAN y PRD, así como por otros aspirantes a diputados y alcaldes en las Elecciones de México 2024.

“En la asamblea me dieron un papel en donde me citan de manera urgente en un lugar, y cuando llego a la dirección del lugar, dispararon. Yo alcancé a ver del lado derecho a una persona que traía casco, y pues nada más volteé… el primer disparo y me agaché. Mi chofer arrancó a toda velocidad hacia mi casa, eso fue básicamente lo que pasó.

– ¿Qué decía ese papel?

– Que estaban viviendo violencia, parecía que fue una señora, ya di la descripción en la fiscalía”

Alessandra Rojo de la Vega / candidata por la Cuauhtémoc