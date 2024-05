Imágenes: filtran video del ataque a Alessandra Rojo de la Vega

El video del ataque se filtró en redes. Foto: @Hermosillog

El video del ataque contra Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición “Va x la CDMX”, se filtró y en las imágenes se observa a un sujeto accionar un arma de fuego.

Video del ataque

En un video que compartieron diversas cuentas como @Hermosillog se observa la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega estacionada. Luego un sujeto con casco de motociclista llega al lugar, saca su arma de fuego y dispara.

Las balas impactaron en un costado de la camioneta de la candidata, tras el ataque, el sujeto salió corriendo, segundos después, la van arrancó.

Ver más Revelan video de ataque a balazos contra Alessandra Rojo @AlessandraRdlv de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc El hombre disparó hasta en cinco ocasiones contra el vehículo. pic.twitter.com/rr9RF4tC6K — Gonzalo Hermosillo (@Hermosillog) May 14, 2024

Hace un par de días, en conferencia de prensa, la candidata de la coalición Va x por la CDMX narró cómo vivió el atentado.

“En la asamblea me dieron un papel en donde me citan de manera urgente en un lugar, y cuando llego a la dirección del lugar, dispararon. Yo alcancé a ver del lado derecho a una persona que traía casco, y pues nada más volteé. El primer disparo y me agaché. Mi chofer arrancó a toda velocidad hacia mi casa, eso fue básicamente lo que pasó”.

En el video no se apreció al sujeto bajar de una moto, pues, se acercó a pie a la camioneta de Rojo de la Vega

Denuncia ataque en redes

Ver más Informo que hace unos momentos mi camioneta en la que iba a bordo acaba de recibir varios disparos.



Denunciaremos este atentado, me quieren callar. pic.twitter.com/VNdgklB4Wb — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 12, 2024

“Informo que hace unos momentos mi camioneta en la que iba a bordo acaba de recibir varios disparos. Denunciaremos este atentado, me quieren callar”.

Junto al mensaje, la candidata, que busca la alcaldía Cuauhtémoc, adjuntó fotos de los impactos de arma de fuego en camioneta.

Para finalizar, se inició una carpeta de investigación del atentado, en ese sentido, el papá de Alessandra Rojo recibió llamadas de que iban a dañar a sus hijas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]