“Mi vida nunca será igual”: Alessandra Rojo de la Vega tras atentado; su auto recibió 6 balazos

Alessandra Rojo de la Vega durante conferencia de prensa. Foto : Juan Rivas

Alessandra Rojo de la Vega, candidata del PRI, PAN y PRD, a la alcaldía Cuauhtémoc de la ciudad de México , declaró en conferencia de prensa que posiblemente, el atentado en su contra tuvo como móvil el bajarla de su candidatura de cara a las próximas elecciones.

“Sin duda mi vida nunca va a ser igual. La gente que me conoce sabe que me he enfrentado al sistema, que he sido activista en un país en donde te atacan por hacer el bien. Me ha perseguido la policía, la Fiscalía y ahora intentaron matarme, tal vez para bajarme de una elección”, declaró la candidata.

Dispararon seis veces contra mi coche: Alessandra Rojo de la Vega

En la misma conferencia de prensa, Alessandra Rojo de la Vega mencionó que su camioneta recibió seis balazos. Ante este hecho, la candidata de la coalición “Va X la CDMX” levantó una denuncia ante las autoridades capitalinas y espera que pronto atrapen a los responsables.

“Dispararon seis veces contra mi coche. Por supuesto que ya denuncié ante las autoridades y hoy les exijo que hagan su trabajo y den con los responsables. No sólo contra quien disparó, también contra quienes están detrás de este atentado”, añadió Rojo de la Vega.

Finalmente, la también activista mencionó que este ataque no la va a detener y continuará con su campaña hasta el último día. “Las guerras sucias triunfan solo cuando nos quedamos callados y aquí nos sobran voces que con ayuda de todos vamos a hacer que se sigan escuchando”, añadió.

Santiago Taboada se solidariza con Alessandra Rojo de la Vega

Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno de la CDMX por la coalición “Va X México”, mencionó que los simpatizantes de su partido no se detendrán después del atentado contra Alessandra Rojo de la Vega. Añadió que si algo les pasa será responsabilidad de Martí Batres, Jefe de Gobierno de la capital.

“Lo que ayer quisieron es amedrentar y muy probablemente atentar contra la vida de Alessandra. Ellos creen que con eso nos van a callar, pero en 20 días no nos van a detener. Hago responsable públicamente de lo que nos pase a nosotros , a cualquier persona de nuestras familias o de nuestros equipos, al Jefe de Gobierno Martí Batres. Si no va a garantizar la seguridad de la oposición que pida licencia”. Santiago Taboada

