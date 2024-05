Ataques y pocas propuestas, sello del tercer y último Debate Chilango

La temperatura electoral más elevada que la ambiental. Desde las 3 de la tarde hubo simpatizantes de Morena en la lateral de Boulevard Puerto Aéreo.



La música no faltó, una de Juan Gabriel para calentar más el ambiente. La policía capitalina hizo su trabajo para agilizar el tráfico vehicular y cuidar accesos peatonales, por si las dudas, hubo policías en guardia.



La batucada también se hizo, presente azules no faltaron al tercer debate chilango, junto con los rojos del PRI y los amarillos del PRD.

Los refuerzos morenistas llegaron y ante el calor infernal regalaron agüitas fresca y lo volvieron a hacer, ambos bandos tapizaron el puente peatonal con propaganda electoral.



Casi a las 7 de la tarde, con corbata naranja el primero que llegó fue Salomón Chertoriski…estas fueron sus primeras palabras a UnoTV.

“… Como siempre de propuestas y de respuestas de mi parte…” Salomón Chertorivski



Luego de pasar por la alfombra el candidato de Movimiento Naranja agradeció a quienes prefirieron el debate al fútbol.

“…Y soy muy respetuoso de la gente que se toma su tiempo, que no está viendo la liguilla, que va a ver el debate…” Salomón Chertorivski

“… Soy feliz porque una vez más va a ganar Salomón y Movimiento Ciudadano…” Yona Frymerman | Esposa de Salomón Chertorivski

En la pasarela un ayudante mostró una caja en la que se leía: “Clara Brugada. Expediente Corrupción”, su pareja Fernanda Chávez, portó una bolsa hecha con pancartas de campaña.





Clara Brugada de nuevo arribó a pie acompañada de Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas y Ernestina Godoy, entre otros.

“…¿Y viene preparada para todo?

Claro que sí, él es el acusado. Él es el que está a punto de su derrota inminente…”

Afuera bajó la temperatura y adentro subió poco a poco.





Los moderadores Luisa Cantú y Pedro Gamboa recordaron los temas: Seguridad y justicia, además Planeación del desarrollo inmobiliario y urbano.



En su primera oportunidad Clara Brugada presumió sus encuestas.

“… Vamos arriba, vamos a ganar y estas son las encuestas que lo demuestran…”





Afuera, frente a una pantalla gigante, simpatizantes la apoyaron. Sobresalieron figuras con la imagen de Clara Brugada y Claudia Sheinbaum.



Los seguidores de Taboada se retiraron apenas inició el debate. Adentro, en esta ocasión hubo preguntas directas para los candidatos, la primera estuvo a cargo del niño Christofer Mateo.



“… Mi pregunta es ¿cuáles son sus propuestas para que no haya más niñas, niños y adolescentes en situación de calle?…”



Esta fue parte de la respuesta de Chertorivski…



“… Soy el único candidato que ya firmó un compromiso con la población callejera y en situación de calle…”



Tras entrar al tema de Seguridad y Justicia, Clara Brugada arremetió contra el PAN.



“… Aquí tenemos a Guanajuato con 230 homicidios en 1998 y llega a 2,607 en 2023, más del 1000%…”



Taboada respondió con el caso del feminicida de Iztacalco.



“… A 10 mujeres les arrebató la vida y destruyó a sus familias, desde el 221 Martí Batres y Ernestina Godoy sabían su nombre…”



Brugada contraatacó y señaló a quien se encarga del programa Blindaje en la alcaldía Benito Juárez.



“… Tiene el indicativo que es Jefe Goliat, César Barriestos Derás o Deras y él fue acusado de explotación sexual…”



Mientras ambos se enfrascaron en ataques, el candidato de MC habló de amor y paz…



“… En mi gobierno no vamos a perseguir a jóvenes por ser jóvenes y a las personas por su color de piel, por cómo se visten o porque en la bolsa traigan un porro como estos…”



La segunda pregunta fue de la niña Aby…



“…¿cuáles son tus propuestas para lograr que la ciudadanía respete y participe en el cuidado del medio ambiente?



Taboada propuso más ciclovías y Brugada, que los pendones se transformen en mobiliario urbano.



En el tema de Planeación del desarrollo inmobiliario y urbano, la candidata mostró la Ley Orgánica capitalina para acusar al llamado cártel inmobiliario.



“… Dice que una atribución de las alcaldías es emitir la licencia de construcción, así que Santiago no puedes evadir tu responsabilidad ni legal ni políticamente…”



Taboada respondió.



“… Pues creo que te mordiste la lengua, aquí está Portal Churubusco, fuiste delegada del 2009, al 2011, esa plaza se construyó sin ningún permiso y sin ningún uso de suelo…”



Mientras esto pasaba el de Movimiento Ciudadano habló de embellecer la ciudad con ríos y más árboles.



“…Imaginarse un río por Viaducto, hoy les quiero que me ayuden a imaginarse Tlalpan si lo hacemos una calle completa, es decir, además de automóviles pueden ir una ciclovía…”



Tras 90 minutos terminó el debate chilango…esta vez sí se saludaron Taboada y Brugada.



Al salir la candidata fue arropada por simpatizantes y el líder nacional de Morena, Mario Delgado le levantó la mano.



Santiago Taboada se retiró como llegó, con escolta.