Así fueron los cierres de campaña de los candidatos a la jefatura de Gobierno de la CDMX: Brugada, Taboada y Chertorivski

Cierre de campañas en la CDMX. Fotos: Cuartoscuro

Los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) cerraron campañas este miércoles 29 de mayo de 2024, dando paso así a un periodo de veda electoral.

Clara Brugada, candidata de la alianza “Sigamos haciendo historia”; Santiago Taboada, abanderado de la coalición “Va X la CDMX” y Salomón Chertorivski, del partido Movimiento Ciudadano, cerraron campañas en la capital del país.

Clara Brugada

Clara Brugada, candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, cerró campaña en el Zócalo de la capital del país, junto a Claudia Sheinbaum.

Durante su discurso, aseguró que de ganar en la elección del 2 de junio, habrá reconciliación en la capital del país.

“En esta gran ciudad ganaremos con contundencia la jefatura de Gobierno de la CDMX y todas las alcaldías”, expresó en el mitin ante miles de personas.

Además, la candidata afirmó que “el pueblo triunfará” y se derrotará a la oposición.

Ver más Gracias a todas y todos quienes me acompañaron en los 209 actos públicos de campaña. Nuestro compromiso es unir a nuestra Ciudad para que, sin importar donde vivan, todas las personas tengan acceso pleno a todos los derechos. Vamos juntas y juntos a votar el 2 de junio con… pic.twitter.com/m965jLDzS0 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 29, 2024

“Soy una mujer que acostumbra hacer realidad sus sueños, por eso nuestra Ciudad será la más segura, incluyente, próspera y feliz para todas y todos sus habitantes”, escribió la candidata en la red social X, junto con algunas fotos.

Salomón Chertorivski

Como parte de su cierre de campaña, Salomón Chertorivski, candidato a la jefatura de gobierno por la Ciudad de México, se despidió del “Metrotour”, un recorrido que hizo por las 12 líneas del Metro para presentarse con las y los capitalinos y dar a conocer sus propuestas.

Durante el recorrido, platicó con los pasajeros y varios le pidieron fotos. En una breve entrevista, al finalizar esta actividad en el Metro Auditorio, el candidato “naranja” aseguró que al hacer campaña en este sistema de transporte, se conocen las verdaderas necesidades de la gente.

Ver más ¡Gracias! Gracias a todas y todos los que hicieron esta campaña, en cada línea, en cada estación, en toda la red del #Metro. ¡Merecemos una mejor ciudad y juntos vamos a construirla!



Este 2 de junio vota @MovCiudadanoMX. pic.twitter.com/SCBL0cxUDK — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) May 29, 2024

“En la calle lo que hay es preocupaciones de la vida cotidiana, del pan que voy a llevar a la mesa, de la seguridad de mi familia cuando sale a la calle, de si el Metro va a llegar a tiempo“, señaló.

“Después de 150 días de Metro todos los días, una sola agresión no tuve. Gente que no estaba de acuerdo, que me decía, voy a votar por Morena, pero a usted que Dios lo bendiga o porque no declina… esos eran los diálogos”, abundó el candidato de Movimiento Ciudadano.

El aspirante a gobernar la Ciudad de México, cerró campaña de manera oficial junto a Jorge Álvarez Máynez en el auditorio BlackBerry.

Jorge Álvarez Máynez, Candidato Presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) cerró su campaña con un festival musical en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México.

Ver más Cuando la vieja política nos decía que era imposible, ustedes lo hicieron posible.

Gracias por creer en nosotros, en nuestra visión para tener un México nuevo y una mejor Ciudad de México.

Este 2 de junio demostraremos una vez más que ¡juntos, somos imparables!🤟🏻Vamos a ganar. pic.twitter.com/V7GrlLU6ik — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) May 30, 2024

En el evento, Salomón Chertorivski, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de por el partido naranja, afirmó que existe una alternativa política diferente para la capital del país.

“Sí a la alternativa, hay un México que sí es posible, hay una Ciudad de México que sí es posible, que puede tener aire limpio, que puede tener agua, que puede tener seguridad, pero para eso las necesitamos y los necesitamos”, señaló.

Santiago Taboada

El cierre de Santiago Taboada inició desde la mañana de este 29 de mayo con una reunión con periodistas en la que pugnó por una elección pacífica y llamó a la gente a salir a votar sin miedo.

El candidato de la coalición “Va X la CDMX” pidió a las autoridades capitalinas que se garantice esta elección segura, a la vez que aseguró que tendrá observadores en todas las casillas.

Posteriormente, Santiago Taboada recorrió varias alcaldías de la CDMX para realizar cierres de campañas locales.

Ver más Quiero que @TuAlcaldiaGAM cuente con agua limpia todos los días, donde las mujeres puedan caminar seguras sin importar la hora y que todos los parques tengan los mejores juegos para nuestras niñas y niños.



¡Vamos a ganar!@ManceraMiguelMX @MaricelaGastelu #ElCambioViene pic.twitter.com/PScZWICthc — Santiago Taboada (@STaboadaMx) May 29, 2024

En la alcaldía Gustavo A. Madero, el candidato se comprometió a que los ciudadanos cuenten con agua limpia todos los días, las mujeres puedan caminar seguras “sin importar la hora” y a que todos los parques tengan los mejores juegos “para nuestras niñas y niños”.

Horas más tarde, Santiago Taboada cerró campaña en Tláhuac, alcaldía que se comprometió a “rescatar del olvido en el que la tienen”, además de brindar seguridad a sus colonias y calles limpias, iluminadas y ordenadas: “Vamos a cuidar en serio su bosque”, expresó.

En Milpa Alta, el candidato de la alianza “Va X la CDMX” refrendó que de llegar a la jefatura de Gobierno, se comprometerá a que regrese la paz y la seguridad, además de que se apoye a los productores locales, “se cuide el campo y podamos conectarla mejor con Tláhuac y Xochimilco para ahorrar tiempos en traslados”.

En Xochimilco, el candidato se refirió a las estancias infantiles, las cuales, aseguró, “regresarán”, además de que se comprometió a cuidar la zona lacustre y apoyar a los productores.

Ver más En #Xochimilco el cambio llegará este #2deJunio, para que la seguridad sea una realidad en todas sus colonias, pueblos y barrios.



Queremos regresar estancias infantiles, vamos a cuidar la zona lacustre y apoyaremos a productores.



¡Vamos a ganar con @GamoMonte!#ElCambioViene pic.twitter.com/AnerEdN8zT — Santiago Taboada (@STaboadaMx) May 30, 2024

En su cierre de campaña en la alcaldía Cuauhtémoc, Santiago Taboada, aseguró que el cambio llegará en materia de seguridad y agua, para que esta no falte, además de que se comprometió a rescatar y preservar todo el patrimonio urbano con el que cuenta la demarcación.

Antes de cerrar su campaña en el Ángel de la Independencia, Santiago Taboada visitó la alcaldía Benito Juárez, en donde señaló que seguirá trabajando para que continúe siendo una demarcación ejemplar en seguridad y calidad de vida: “ahora haremos lo mismo en las demás alcaldías”.