Este es el lujoso lugar donde mataron al estilista Micky Hair

El lugar en el que mataron al estilista. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como Micky Hair fue asesinado a balazos la noche del lunes 29 de septiembre en la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, donde se ubicaba su salón de belleza.

De acuerdo con el alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, los reportes señalan que se trató de un hecho directo que no tenía nada que ver ni con un asalto o un “cobro de piso”, además dijo que colaborarán con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía de la CDMX para esclarecer el delito.

¿Dónde mataron al estilista Micky Hair?

El crimen ocurrió en la intersección de Moliere y la Presidente Masaryk, una de las avenidas más emblemáticas de la capital, conocida por sus restaurantes de lujo, boutiques de marcas internacionales y oficinas corporativas.

Izq. Local de Miguel antes de ser ocupado. Der. Boutique enfrente Foto: Google Maps

El salón de Micky Hair se encuentra junto a la Oficina Económica y Comercial de España en México y frente a la boutique de lujo de la marca Cartier.

A contra esquina se encuentra el The Blue Box café de Tiffany & Co., un lugar exclusivo de la marca ya que solo hay cuatro en el mundo. El propio estilista compartió fotografías en dicho establecimiento donde el costo promedio por persona es de mil pesos mexicanos.

Alta plusvalía en Polanco

Polanco es una de las zonas de mayor plusvalía para vivir y para los negocios o boutiques, en el caso de Micky Hair este era su segundo local, el primero lo abrió en Zapopan, Jalisco, mientras que el de CDMX llevaba algunas semanas abierto.

De acuerdo con sitios de bienes raíces como Inmuebles24, Vivanuncios y Trovit, en 2025 la renta de un local comercial en la zona de Masaryk y alrededores a la altura de Moliere, en Polanco ronda los 25 mil, hasta los 235 mil pesos mexicanos al mes, dependiendo el tamaño y características del espacio.

Los locales pequeños de 20 a 40 metros cuadrados son más accesibles, mientras que los medianos y grandes de más de 150 metros cuadrados son los más elevados, sumando depósitos de renta y gastos de mantenimiento.

¿Cómo se dieron los hechos?

El ataque se dio de manera directa cuando el joven empresario de 28 años salía de su negocio, sujetos que lo esperaban en motocicleta lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones provocando que perdiera la vida en el acto.

El propio Mauricio Tabe catalogó a la colonia Polanco como “una de las zonas más seguras de la CDMX”, siendo uno de los diez sectores de la policía en los que menos delitos ocurren, de un total de 72.

El alcalde además pidió que se refuerce la vigilancia y además de colocar operativos de revisión de motocicletas en toda la alcaldía.

Investigaciones en curso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la SSC colaboran en las indagatorias para dar con los responsables. Hasta el momento, no hay detenidos y el móvil del homicidio continúa sin esclarecerse.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que el supuesto agresor, vestido de negro, dispara contra el estilista, para después huir en una motocicleta. Se presume que pudo contar con apoyo de otra persona.

¿Quién era Micky Hair?

Miguel Ángel de la Mora había construido una exitosa carrera en la alta peluquería, además de atender a artistas reconocidos, tenía salones en Polanco y Zapopan, Jalisco.

Su vida también se reflejaba en redes sociales, donde compartía viajes a destinos como Estados Unidos, Japón y Emiratos Árabes, además de su gusto por la moda y los lujos.

Reacción de Ángela Aguilar

La noticia causó gran conmoción en el medio artístico. Ángela Aguilar, con quien trabajó de manera cercana.

La cantante scribió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse del estilista: