Se dicen triunfadores candidatos a la jefatura de la CDMX tras primer debate

Los tres candidatos a la jefatura de la Ciudad de México se declararon triunfadores tras el primer debate organizado por el Instituto Electoral local.

Clara Brugada, candidata a jefa de Gobierno, por “Sigamos Haciendo Historia en la CDMX” indicó que comenzaron fuerte la campaña para mantener la delantera en las encuestas.

“Así que hay condiciones para seguir platicando más, para seguir debatiendo, pero así arrancamos este debate y yo me siento bien me siento contenta, arrancamos fuerte y no solamente ganamos el debate sino vamos a ganar la ciudad.

Santiago Taboada, candidato a jefe de Gobierno, “VA X LA CDMX” se dijo contento con sus exposiciones con una nueva visión para resolver problemáticas en la capital del país.

“Les demostramos que tenemos la visión.… Tenemos los resultados, algo que no pueden presumir, tenemos la capacidad, las propuestas de cómo vamos a resolver el tema de la ciudad”.

En tanto, Salomón Chertorivski, candidato a jefe de Gobierno por Movimiento Ciudadano dijo que se enfocó en hacer propuestas en lugar de hacer acusaciones contra sus adversarios.

“Esta ciudad merece propuestas, merece respuestas y creo que en ese sentido ahí es donde la ciudadanía tendría que considerar quién sabe a qué vino hoy y quién ni siquiera se enteró de qué se trata venir a un debate tan serio como lo que esta ciudad representa y su futuro representa”.