Quiero es que me den acceso a la carpeta de investigación: Alessandra Rojo de la Vega

Ha pasado casi una semana del ataque en su contra. En la entrada principal de la sede de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega acusó que aún no conoce la carpeta de investigación en la que denuncia una agresión a balazos en su contra mientras su camioneta estaba estacionada afuera de un domicilio en la colonia Peralvillo.

“Acudí personalmente, subí con la Ministerio Público y me dijo que no me podía enseñar la carpeta de investigación, porque no la tenía, todo esto lo tengo grabado en audios y en video, absolutamente todo. Que no me podían enseñar la carpeta de investigación, luego dijo que no me la podían enseñar, que porque no la tenían en sus manos, que estaba en otra área de aquí.” Alessandra Rojo de la Vega | Candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Va por la CDMX

Una hora permaneció ante las autoridades de procuración de justicia sin recibir una respuesta precisa.

Luego, habló con los medios de comunicación.

“Lo único que quiero es que me den acceso a mi carpeta de investigación, “no está aquí”, ¿En qué área está? En el Estado de México, o sea ¿una carpeta de investigación la mandaron completa al Estado de México? Sólo se manda un oficio de colaboración, no se manda la carpeta de investigación completa, ¿En dónde, en el Estado de México? Me dirijo hacia donde esté, Ecatepec, Toluca. ¿Dónde?.” Alessandra Rojo de la Vega | Candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Va por la CDM



Puso en duda el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



“… Ya no creo en ninguna información que vayan a dar, ya no creo ni siquiera que el sujeto que agarraron sea él.”

