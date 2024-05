VIDEOS: a patadas y pedradas, sujetos golpean a Rafael Montiel, candidato a diputado local en Cuajimalpa

Rafael Montiel levantó la denuncia. Foto: @alitomorenoc/@carlosorvananos.

A bordo de un coche color blanco y motocicletas, sujetos llegaron a golpear al Rafael Montiel, candidato a diputado local de la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Sujetos se van a golpes contra Rafael Montiel, candidato a diputado local

De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, varios sospechosos arribaron al lugar donde estaba el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En otro material, al menos dos jóvenes empiezan a patadas y puñetazos tanto a Rafael Montiel como otra persona que lo acompañaba.

Aunque el político gritaba que se tranquilizaran, continuaron las agresiones; asimismo, otros simpatizantes se acercaron para ver lo que ocurría.

La situación alertó a los vecinos de la alcaldía que vieron como los sujetos también aventaban piedras, mientras el conductor del coche blanco amenazaba con acelerar por el lugar donde estaba el equipo de campaña del priista.

PRI condena violencia en contra del candidato Rafael Montiel

Alejandro Moreno, presidente del PRI, denunció la violencia perpetrada en contra de Rafael Montiel esta tarde en la alcaldía Cuajimalpa.

Manifestó que los sospechosos “buscan infundir miedo en la oposición. ¡Son unos cobardes!”. Exigió que se dé con los responsables y apliquen todo el peso de la ley.

Por su parte, el candidato a diputado local detalló que la agresión ocurrió a las 15:25 horas de este miércoles 15 de mayo, en la colonia El Contadero.

Dirigiéndose a Adrián Rubalcaba, alcalde con licencia de Cuajimalpa, y Jesús Arrieta, señaló que si tienen algo contra su persona “díganmelo, pero yo no me voy a echar para atrás. Voy a seguir caminando las calles, voy a seguir tocando las puertas y voy a seguir llegando con su gente. No les tengo miedo”.

¿Qué sabe la policía de lo ocurrido?

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina destacó que policías acudieron a las calles Mariano Escobedo y Arteaga y Salazar, de la colonia El Contadero, luego de ser alertados de un reporte de agresiones a un candidato a diputado.

Al llegar, se entrevistaron con un hombre, quien manifestó haber sido agredido por varias personas que viajaban a bordo de un vehículo de color blanco y algunas motocicletas.

Los oficiales brindaron acompañamiento hacia la carretera México-Toluca y lo orientaron para que pusiera la denuncia correspondiente.

La SSC ya inicio las investigaciones del caso, además se implementaron patrullajes en la zona y realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los posibles agresores y la ruta de escape.