Un gobierno que se blinda con vallas tiene miedo a la gente: Joel Ortega

El exlíder estudiantil Joel Ortega, figura emblemática del movimiento del 68, revivió los recuerdos de aquella jornada que marcó a México, al tiempo que lanzó una fuerte crítica al actuar del gobierno actual. “Un gobierno que se encapsula con vallas y policías, tiene miedo a la gente”, advirtió en entrevista, al recordar cómo en su época ni siquiera en los años más duros del autoritarismo se blindaban los edificios públicos.

A 57 años del 2 de octubre de 1968, Ortega reflexiona sobre el significado de las movilizaciones actuales y el mensaje que envían las autoridades al rodearse de cercos metálicos. “Jamás, ni siquiera en la peor época de Díaz Ordaz, el Palacio fue blindado”, dijo. Para él, estas acciones muestran un distanciamiento entre el poder y la ciudadanía.

Ortega cuestiona los rituales del 2 de octubre y la represión

El también académico y activista considera que las marchas conmemorativas han perdido sentido. “Me parece un ritual tonto. La consigna “2 de octubre no se olvida” es ridícula”, expresó, al señalar que muchos jóvenes no vivieron esos hechos. Sin embargo, aclaró que el verdadero problema no son los grupos que lanzan piedras o bombas molotov, sino la falta de oportunidades para millones de jóvenes.

“Hay 25 millones de jóvenes en este país que no tienen trabajo ni vivienda”, dijo. “La violencia real está ahí, no en una molotov”.

Para Ortega, la solución pasa por empleo, educación y libertad, valores que definieron el espíritu del 68.

“Si no hay policía, no hay violencia”: mensaje del 68 que sigue vigente

Joel Ortega también la presencia policial excesiva en eventos sociales. “Nada, si no hay represión no hay choques. En Francia gritaban: si no hay policía, no hay violencia”, recordó. Ortega insiste en que los gobiernos actuales repiten errores del pasado al vigilar, prohibir y desconfiar de la ciudadanía.

“Prohibido prohibir”, cita, como uno de los lemas que siguen resonando en la memoria colectiva. Desde su casa, entre libros y música, Ortega pide mirar hacia adelante: “El 68 es libertad, libertad, libertad”, concluye.