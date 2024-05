Consejerías del INE difieren sobre prohibición de color rosa institucional

Consejeros del INE. Foto: Cuartoscuro

Tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) se deslindaron del llamado de la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, para que no se use el color institucional ni se asocie a candidaturas partidistas.

En conferencia de prensa en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, los consejeros recordaron que los colores institucionales no tienen exclusividad.

“El INE, como cualquier institución pública tiene registrado, digamos de oficio, su emblema y que los colores no los puede registrar absolutamente nadie, el rosa mexicano del INE, el azul, no sé qué, el verde y el morado, no se pueden registrar, nadie puede registrar como suyo un color”, destacó Carla Humphrey, consejera electoral del INE.

Los consejeros aseguraron que los dichos de la presidenta fueron a título personal y no puede prohibirse su uso.

“A mí, en lo particular, si me preguntan, pues no me gusta que se asocie el color de identidad del instituto a alguna candidatura en particular, es un gusto muy personal, que puede ser un buen o un mal gusto porque para eso son los gustos, son buenos o malos, pero de ahí a suponer que se puede prohibir que se haga uso de algún color, sobre el cual ni siquiera tenemos una exclusividad”, consideró Martín Faz, consejero electoral del INE.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Los consejeros se pronunciaron por el uso libre de los colores, específicamente, el rosa mexicano.

“A mí me parece que el tema de los colores por el uso de la ciudadanía es libre. Yo considero que las y los ciudadanos que se han manifestado en su libertad ciudadana conforme a sus definiciones y que esa libertad sigue existiendo. El uso de los colores, no es exclusivo de nadie“, señaló Claudia Zavala.