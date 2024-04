Diputados acuerdan enfrentar unidos y sin politizar el problema de la inseguridad electoral

Antes de que se reuniera a puerta cerrada el Grupo de Seguimiento Electoral de la Cámara de Diputados, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, alertó sobre la gravedad de la violencia electoral.

“Mucha gente no quiere ser candidato porque tiene miedo que lo maten. No se registran y prefieren ser candidatos a diputados. Hay una gran cantidad de compañeros que dicen, yo no quiero jugar, de todos los partidos, yo no quiero para alcalde, hay algunos que, me reservo el nombre, no los dejaron que se registraran, hay compañeras y compañeros que fueron retenidos por el crimen organizado en días pasados, esto se está generalizado”, señaló Moreira.

Dos días después del asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, este grupo de legisladores acordó trabajar en unidad y sin politizar el tema de la inseguridad.

La prioridad es poner en el centro de la discusión la seguridad de los candidatos, dijo el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero.

“En absoluta unidad, en absoluto patriotismo, todos vamos a trabajar en conjunto para proteger nuestra democracia, empezando por nuestras elecciones y la integridad de las personas que habrán de participar. Es un tema en el que no podemos discutir o si lo habremos de hacer tiene que ser despolitizadamente”, destacó el legislador blanquiazul.

Los diputados acordaron sumar esfuerzos ante la violencia electoral, informó el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velasco.

“Debemos de contribuir como uno de los poderes del Estado mexicano para que se desarrolle el proceso electoral con la mayor tranquilidad, y que las mexicanas y mexicanos puedan elegir libremente de entre las opciones que se presentan para los diferentes cargos y se pueda fortalecer con ello la democracia”, abundó el legislador de Morena.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Braulio López, coincidió en que este tema deber ser apartidista.

“La violencia política, la violencia en general, no es un tema ahorita de colores, es algo que está sufriendo muchísimo el país y por eso es tan terrible negarlo, hay que ver cómo hacerle frente”, destacó el legislador del partido naranja.

Los diputados anunciaron que este jueves darán a conocer puntos concretos acordados.