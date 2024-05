¿Por qué Ale Sánchez, candidata de Movimiento Ciudadano, dice que será la Diputada de la Educación?

Rumbo a la jornada electoral, Alejandra Sánchez, candidata a Diputada Federal del Distrito 4 de Zapopan, Jalisco, por Movimiento Ciudadano, enfoca sus propuestas en mejorar la educación y las condiciones laborales del personal educativo.

En entrevista con Unotv.com, Ale Sánchez, quien fue Directora Administrativa y Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, por 12 años asume el compromiso de ser la Diputada de la Educación.

Y plantea reestructurar el método de asignación de plazas y ascensos de los profesores.

De acuerdo con la candidata, también se beneficiará a los estudiantes.

“Mira, primero que nada, permitiría que haya mejores áreas de oportunidad para nuestras niñas, niños y jóvenes puesto que destacarían muchas de las competencias que hoy en día… los niños tienen un gran potencial; sin embargo, no lo logran desarrollar al máximo, porque no tienen los elementos dentro de la escuela”.

En lo que podría ser su agenda legislativa, también incluye financiamiento a cuerpos policiales estatales.

Finalmente, explica qué la hace diferente a los otros candidatos, que compiten por el mismo Distrito.

“Algunos son personas que no tienen arraigo en el Distrito, que ni siquiera han vivido en Zapopan. Y pues finalmente vivir en México y venir a querer representar a los ciudadanos, a los que no conoces, a los que no tienes idea cuáles son sus necesidades, pues es un tema complejo”.

Alejandra Sánchez, candidata a Diputada Federal, Distrito 4 Zapopan, Jalisco