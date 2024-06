Foto: X / @INEMexico

Desde las primeras horas de la madrugada, la Embajada de México en Madrid ha sido testigo de una gran afluencia de ciudadanos mexicanos que acuden a ejercer su derecho al voto.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tuiteó cerca de las 2 am (hora local) anunciando: “¡Ya inició el #VotoExtranjero en Madrid y París! Mexicanas y mexicanos en Madrid acuden desde temprana hora a ejercer su derecho al voto”.

🌍 Mexicanas y mexicanos en Madrid acuden desde temprana hora a ejercer su derecho al voto. pic.twitter.com/K2FUFjKdaZ — @INEMexico (@INEMexico) June 2, 2024

Ya se vota en Madrid: Reportan largas filas en la Embajada de México

Desde bien temprano, se formaron largas colas frente a la embajada, ubicada en la capital española. A las 5:40 am, las filas ya eran notorias, con ciudadanos que habían llegado desde las 3 am para asegurarse su lugar. Sin embargo, la situación se complicó conforme avanzaba la mañana.

En redes sociales, internautas reportaron largas esperas sin poder votar. Videos publicados en diversas plataformas muestran a personas en interminables filas, visiblemente descontentas y exigiendo ejercer su derecho.

“Llegamos desde las 3 am y son más de las 5:40 am y aún no podemos votar”, comentó un usuario en Twitter, acompañado de un video que evidenciaba el caos y la frustración entre los votantes.

La situación escaló cuando, a pesar de la gran afluencia, se registraron retrasos significativos en la apertura de la casilla de votación. Esto generó protestas y reclamos por parte de los ciudadanos que esperaban pacientemente su turno para votar. “No es justo que después de viajar y esperar tantas horas, nos hagan esto”, expresó otro votante en un video donde se observaba la creciente impaciencia y descontento.

A pesar de estos inconvenientes, el compromiso de los mexicanos en el extranjero por participar en el proceso democrático es evidente. La Embajada de México en Madrid continúa trabajando para atender a todos los votantes y asegurar que puedan ejercer su derecho de manera efectiva.

Esta jornada electoral en el extranjero pone de manifiesto la importancia del voto de los mexicanos que residen fuera del país y la necesidad de mejorar la logística para evitar futuras complicaciones.

