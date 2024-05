Consejeros del INE rechazan violencia electoral

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) condenó la violencia registrada en el país, en el marco de las campañas proselitistas.

“Por supuesto que este Instituto rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia u origen de la misma que se dé en este proceso electoral. Todas aquellas que se han venido dando es algo que este Instituto Nacional Electoral no puede avalar”, destacó Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE.

En conferencia de prensa conjunta, las consejerías cerraron filas no solo en torno al asesinato de candidatas y candidatos políticos, sino de todos los hechos de violencia.

“Es importante condenar todos los actos de violencia que están sucediendo en nuestro país, las libertades, la democracia, se recrean con paz y se debe condenar enérgicamente cualquier acto que altere, y sobre todo estos de violencia mortal”, destacó, por su parte, la consejera Claudia Zavala.

Los consejeros rechazaron hacer un llamado a los grupos del crimen organizado de cara al próximo domingo 2 de junio.

“Yo no sé si eso tendría sentido, yo no sé qué clase de llamado se podría hacer a asesinos, a criminales; yo no creo que tengan mucha conciencia cívica. En todo caso, a mí me parecería inútil o totalmente ineficaz”, destacó.

En cambio, hicieron una exigencia a las autoridades encargadas de la seguridad pública.

“Las autoridades encargadas de brindar seguridad pública… que existan condiciones de seguridad pública, y no solo en el marco del proceso electoral, sino todo el tiempo en México, creo que eso debe de ser la exigencia”, señaló la consejera Dania Ravel.

“Es válido hacer, por parte de este instituto, un enérgico llamado a las autoridades de Gobierno que son las responsables de brindar seguridad pública a todos los mexicanos”, destacó, por su parte, el consejero Jaime Rivera.

Con esta conferencia de prensa iniciaron actividades en la macro sala de prensa del INE. En este lugar, el próximo domingo, las consejerías informarán a la ciudadanía desde la instalación de las casillas, hasta la candidatura ganadora de la Presidencia de la República.