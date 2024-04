Claudia Sheinbaum garantizó el incremento salarial por encima de la inflación

Desde San Luis Río Colorado, Sonora, la candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, aseguró que de llegar a Palacio Nacional incrementará el salarial mínimo por encima de la inflación.

“Vamos a seguir aumentando el salario mínimo, eso ya llegó y no va a haber regresión; siempre va a haber aumentos por encima de la inflación, pero fíjense, queremos dejarlo establecido en la Constitución, que la Constitución diga: El aumento al salario mínimo, cada año, debe estar por encima de la inflación”.

Aseguró que dará continuidad a la transformación y no habrá marcha atrás en los programas sociales.

“Vengo aquí con ustedes a comprometerme a decirles que no va a haber marcha atrás, que no va a haber zigzagueos, que vamos a continuar con la cuarta transformación de la vida pública (…) Cambió el modelo en nuestro país, un modelo de 36 años que empobreció al país, lleno de corrupción a una nueva forma de gobernar”.

En su mitin, Sheinbaum Pardo reprodujo un audio del expresidente Vicente Fox en el que fija su postura sobre los programas sociales.

“Que los huev#$% no caben en el gobierno, tampoco en el país, ya se acabó estar recibiendo programas sociales, a trabajar cabro#$%”.

Posteriormente, la candidata aseguró que defenderá los programas sociales y en tres años los consolidará a nivel nacional.

“Vamos a consolidar los programas sociales, por ejemplo, la pensión adulto mayor que ya está en la Constitución desde los 68 años, hay que ponerla desde los 65 y que quede claro, va a aumentar la pensión adulto mayor por encima de la inflación (…) Vamos a cumplir con todo, pero el primer año vamos a dar un gran avance en el 2025, y en el 2027, ya va a ser universal, porque hemos hecho las cuentas de los recursos públicos para no estar, porque no nos gusta estar proponiendo cosas que no se pueden cumplir”.

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.