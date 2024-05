Sheinbaum habla de su seguridad: elementos de la Guardia Nacional, vestidos de civil, la cuidan

Claudia Sheinbaum pidió un equipo de seguridad discreto. Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, tiene actividades este 13 de mayo de 2024 en Ciudad de México.

Actividades de Claudia Sheinbaum el 13 de mayo de 2024

Claudia Sheinbaum optó por una seguridad discreta

A 20 días de que se lleven a cabo las elecciones en nuestro país, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por “Sigamos Haciendo Historia”, señaló que se siente segura y que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador les ofreció seguridad a los candidatos, ella pidió que fuera algo muy discreto, por lo que siempre han ido vestidos de civil.

Al término de una reunión con la Federación de Sindicatos de Trabajadores en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, explicó en qué consiste su operativo de seguridad.

“Yo solicité que la seguridad que me fuera otorgada fuera una seguridad discreta a mí me gusta estar siempre cerca a la gente y entonces se me asignó un teniente coronel que va vestido de civil y algunas personas que lo acompañan. Siempre va un vehículo delante de nosotros, no es de la Guardia, si no también es un vehículo de la Sedena pero no tiene la pintura del Ejército ni de la Guardia Nacional”

Claudia Sheinbaum

La candidata dijo que en algunos puntos “se activa una vigilancia especial“.

“Cuando vamos a algún lugar en especial hay algunas alertas o una vigilancia especial, pero es una vigilancia muy discreta la que tenemos. Agradezco mucho a la Sedena que ha podido ajustarse a la solicitud que hicimos” Claudia Sheinbaum

-¿Pero siempre vestidos de civil?, le preguntaron.

-Sí van siempre vestidos de civil

-¿Y se siente segura?

-Sí me siento muy segura