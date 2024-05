Atender la seguridad es un tema de todos los días: Sheinbaum ante empresarios de Jalisco

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, tiene actividades este 14 de mayo de 2024 en Jalisco.

Claudia Sheinbaum se reunió este martes con integrantes del sector empresarial del estado de Jalisco.

En Guadalajara, la abanderada de la coalición “Sigamos haciendo historia”, presentó su proyecto “Prosperidad compartida”, donde propone trabajar coordinadamente con la iniciativa privada para generar bienestar entre la población.

Afirmó que la relocalización que se está presentando como fenómeno, debe ser aprovechado.

Sheinbaum Pardo entabló diálogo con empresarias y empresarios, escuchó sus inquietudes y atendió sus cuestionamientos, entre ellos, el tema de inseguridad.

Claudia Sheinbaum defendió los llamados gabinetes de seguridad, consideró que se debe trabajar en la coordinación entre la federación y los estados.

“No me gusta pues generar debate en torno a la situación actual pero creo que parte del problema en algunos estados de la República es que no hubo coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal, y la coordinación es fundamental porque primero hay que atender los gabinetes de seguridad, atender la seguridad es un tema de diario no es que tengamos una política llevamos un punto donde ya encontramos un equilibrio y ya nos vamos a dormir a nuestra casa no, es un tema de atención permanente porque si uno suelta el tema pues entonces regresa la inseguridad”

Claudia Sheinbaum