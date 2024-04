Claudia Sheinbaum condena el asesinato de Gisela Gaytán durante su visita a Colima

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, tuvo actividades este martes 2 de abril de 2024 en Colima.

Por la mañana, a su llegada a Colima, Claudia Sheinbaum, abanderada presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, condenó el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya.

Ahí exigió una investigación sobre la actuación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por no brindar protección a Gisela Gaytán, a pesar de haber sido solicitada con antelación.

Horas más tarde, en conferencia de prensa desde Manzanillo, Sheinbaum Pardo pidió también una explicación al Gobierno estatal, ya que dijo haber obtenido, de último momento, un oficio que muestra que la presidenta del IEEG sí solicitó a las autoridades estatales la protección.

“El Instituto Electoral de Guanajuato tiene dos oficios, por lo que sabemos ahora, un oficio donde les contesta que le dé pruebas para ver por qué necesita seguridad y otro oficio que le acaba de llegar al presidente del partido, a Mario Delgado, en donde dice que sí pidió que se le otorgara seguridad a nuestra candidata al secretario de Gobierno del Estado, entonces estamos hablando de un tema particular que ocurrió en Guanajuato con una compañera, hubiera sido de cualquier partido no necesariamente por ser de Morena, en donde se pidió seguridad y no se otorgó por parte del Estado y tiene que explicar el Gobierno de Guanajuato y el Instituto Electoral de Guanajuato qué fue lo que pasó y obviamente la Fiscalía de Guanajuato tiene que hacer las investigaciones para llegar a la justicia”

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial “Sigamos haciendo historia”