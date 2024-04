Claudia Sheinbaum no presentará denuncias por retén de encapuchados en Chiapas

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, tiene actividades este martes 23 de abril de 2024 en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

En conferencia de prensa desde Tampico, Claudia Sheimbaum aseguró que no presentará denuncias por los hechos ocurridos el fin de semana pasado, con el retén de hombres encapuchados que detuvo su camioneta en una carretera de Chiapas.

La candidata presidencial de “Sigamos haciendo historia”, señaló que no le corresponde a ella o a su equipo investigar quienes eran las personas de dicho retén, a la vez que destacó que tiene una estrategia para la seguridad en el estado y en todo el país.

“No me corresponde a mí investigar quiénes eran los que estaban a la salida de Motozintla en Chiapas, obviamente le corresponde a las autoridades, nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar. Ya que las autoridades investiguen no nos corresponde a nosotros […] es importante decir que nosotros tenemos una estrategia para la seguridad en el estado de Chiapas y en toda la república para seguir disminuyendo los delitos”

Claudia Sheinbaum / candidata presidencial