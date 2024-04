A 5 semanas de la elección, arreciará la guerra sucia: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, visitó este miércoles la Huasteca hidalguense.

Encabezó un evento proselitista en el municipio de Huejutla de Reyes. Ante sus simpatizantes, prometió mantener los programas y apoyos gubernamentales, así como la creación de otros, en lo que llama avanzar en la transformación.

Hizo el compromiso de mejorar y ampliar las carreteras, que permitan la conexión de la zona de las Huastecas y ofreció crecer los apoyos al campo,

Al final de su mensaje, dijo que a poco más de un mes de la jornada electoral, espera que la guerra sucia se incremente, dijo estar firme y fuerte.

“En estas semanas, porque ya quedan 5 semanas para la elección, va a arreciar la guerra sucia, porque no tienen de otra, lo único que tienen ellos es la mentira, es la calumnia, pero vengo a decirles que estamos firmes y estamos fuertes y vamos a ganar el 2 de junio y vamos a cumplir y no les vamos a fallar”.

Las comunidades indígenas de Tamazunchale entregaron este miércoles el bastón de mando a la candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum.

Con unas palabras, primero en Náhuatl, Aurelio Martínez, representante de los pueblos originarios de Tamazunchale, San Luis Potosí, pidió el compromiso de la abanderada presidencial hacía con los grupos indígenas de la zona.

Por su parte, Claudia Sheinbaum dijo que recibió el bastón de mando con doble responsabilidad; resaltó que trabajará por darle justicia histórica a los pueblos originarios.

La candidata presidencial de la coalición, “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum, reiteró que su estrategia para enfrentar la inseguridad en el país está basada en dos ejes, atender las causas y avanzar en la cero impunidad.

Claudia Sheinbaum aseguró que también las fiscalías y el Poder Judicial deben asumir su responsabilidad.

En este sentido, cuestionó a la Suprema Corte y a los jueces que otorgan amparos.

“La tarea de seguridad no solo es un tema de los ejecutivos, también es de las fiscalías o, de manera muy importante, las fiscalías y del Poder Judicial; mientras siga habiendo amparos a delincuentes, mientras no haya una responsabilidad del Poder Judicial de también comprometerse con la pacificación del país, pues entonces, quien es quien emite una orden de aprehensión, un juez, quien es quien emite una orden de cateo frente a una investigación, un juez, ahora lo de la Suprema Corte de Justicia de la prisión preventiva oficiosa. Si sancionan en este sentido, si aprueban en el sentido en donde quieren ir, sería la liberación de más de 60 mil delincuentes en el país, entonces que la Suprema Corte no tiene participación y el Poder Judicial, sí también tienen”.

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”.