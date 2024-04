“Queremos protección para todo el que la pida”, dice Sheinbaum en Jalisco; investigarán por qué Gisela no la tuvo

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, tendrá actividades este miércoles 3 de abril de 2024 en Jalisco y Aguascalientes.

De gira por el estado de Jalisco, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, reiteró su solicitud de investigar la actuación del Instituto Electoral de Guanajuato y del Gobierno estatal, tras el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

Sheinbaum consideró que se debe esclarecer, pues dijo que es un hecho que no había ocurrido antes.

Aseguró que todo aquel candidato que solicite la protección, debe ser otorgada.

Por su parte, Mario Delgado, presidente de Morena, informó que para el caso de Guanajuato, su partido solicitó al INE, de manera excepcional, la protección federal para 40 candidatos.

“Por supuesto que nosotros lamentamos el asesinato de cualquier candidato o candidata, de cualquier persona pero en particular en el proceso, lo que estamos llamando la atención, que no había ocurrido en otras ocasiones, es por qué no se le dio seguridad a Gisela, esa es la pregunta, cuando ella lo solicitó, qué fue lo que pasó y tiene que esclarecerse”

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de “Sigamos haciendo historia”