Sheinbaum llama a los mexicanos, el pueblo más trabajador; habla de su apoyo al campo

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, tiene actividades este 3 de mayo de 2024 en Michoacán y Guanajuato.

La candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, encabezó la mañana de este viernes un mitin de campaña en el municipio de Sahuayo, en el estado de Michoacán.

Claudia Sheinbaum aseguró que los mexicanos son un pueblo trabajador, que sostiene la economía de México y parte de la de Estados Unidos.

En este sentido, negó que las personas sean pobres por no trabajar, sino culpó a un sistema que dijo, no permitió el desarrollo.

“Es falsa esta idea que dicen que la gente es pobre porque no trabaja, falso, es un sistema que no permitió aumento salariales, que no permitió vivir del trabajo, las mexicanas y los mexicanos en el sur, en el centro, en el norte, somos el pueblo más trabajador, sostenemos la economía de nuestras familias y parte de la economía de los Estados Unidos”

Claudia Sheinbaum