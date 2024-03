En Vivo: Sigue las actividades de la candidata Claudia Sheinbaum, hoy 9 de marzo de 2024

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Sigue las actividades de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, este sábado 9 de marzo de 2024 desde Michoacán y Estado de México.

Actividades de Claudia Sheinbaum en vivo y minuto a minuto

Agenda del sábado 9 de marzo de 2024

10:00 horas. Conferencia de prensa en Michoacán, en el Salon Premiere Best Western del Best Western Plus Gran Hotel Morelia.

11:30 horas. Mitin en Morelia, Michoacán. La cita será en el Estadio Morelos.

16:30 horas. Mitin en Atlacomulco, Estado de México. El evento se realizará en la explanada del Palacio Municipal de Atlacomulco.

19:30 horas. Mitin en Metepec, Estado de México. La congregación tendrá lugar en Plaza Juárez.