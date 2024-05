Xóchitl Gálvez promete apoyar a los empresarios y sector hotelero en México

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo creer en los empresarios, así como en el sector hotelero, por ello, de ganar la presidencia, prometió apoyarlos, principalmente en seguridad y en la tramitología.

Durante un diálogo con hoteleros en Los Cabos, Baja California Sur, la abanderada del PAN, PRI y PRD, insistió en que su gabinete federal contará con los mejores perfiles y que sean los más brillantes.

“Vamos a elegir a los más brillantes, a los más capaces, a los que realmente conozcan el tema, no podemos seguir improvisando en el gobernar. Dos: creo en el sector privado, o sea, pareciera que creer en el sector privado es malo. ¿Quién genera los empleos? Ustedes. Si no hay sector privado no hay empleos. Creer en el sector privado no significa hacer chanchullos con el sector privado”,

Xóchitl Gálvez, Candidata Presidencial, Fuerza y Corazón por México