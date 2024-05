“Este 2 de junio no es un mero trámite, es una cita ciudadana con la historia”, dice Xóchitl Gálvez

Sigue las actividades de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”; visitará la Ciudad de México este martes 7 de mayo de 2024.

Actividades de Xóchitl Gálvez en vivo y minuto a minuto

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo que este 2 de junio no es un “mero trámite”, si no un ejercicio democrático en todo el territorio nacional.

“Invitándolos con un gran sentido de urgencia a que reflexionen muy bien sobre lo que está en juego este 2 de junio, no es un mero trámite, es una cita ciudadana con la historia, en esta elección se decidirá la clase de país que seremos en los próximos 30 años”

Durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales BBVA 2024, Xóchitl Gálvez se comprometió a dar certidumbre y Estado de derecho, y reducir trámites, así como impulsar la energía suficiente, el capital humano, la infraestructura y la seguridad pública.

Durante el diálogo le preguntaron “si el arroz ya se coció”, a lo que Gálvez Ruiz respondió que a Morena ya se le quemó, mientras que su arroz está esponjando para llegar a su punto de cocción el 2 de junio, agregando que el voto oculto está con su movimiento.

“¡Nombre, se les quemó!, el mío está esponjando y va a llegar en su punto, vamos a ganar no tenga ninguna duda, el voto oculto está con nosotros no está con ellos”.

Por la mañana, Xóchitl Gálvez presentó Blindar Nacional, una estrategia en conjunto con los candidatos para la Ciudad de México, Puebla, Morelos y Veracruz. Afirmó que el objetivo es vigilar y brindar seguridad en la red carretera entre estas entidades.

En conferencia de prensa desde su casa de campaña en la capital del país, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México indicó que esta estrategia incluye la capacitación policial y el uso de tecnología de rastreo para combatir los delitos de alto impacto.

“La estrategia que presentamos hoy antepondrá la colaboración y la profesionalización de la policía desde las bases, un nuevo pacto llamado Blindar. Blindar Nacional implica generar acuerdos de colaboración con los tres niveles de gobierno en la implementación de un modelo de política criminal homogéneo de colaboración institucional y estratégico , implica poner en marcha estrategias compartidas para problemas comunes la delincuencia no respeta fronteras y divisiones territoriales”

Mencionó que a partir del 1 de octubre trabajarán esta estrategia de seguridad carretera. Agregó que, de ganar, trabajará con todas las entidades federativas.

En la presentación de la estrategia en seguridad “Blindar Nacional” participaron los candidatos a las gubernaturas de la Ciudad de México, Santiago Taboada; de Morelos, Lucy Meza; de Puebla, Eduardo Rivera, y de Veracruz, José Yunes. También estuvieron presentes los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD.

De igual forma, Xóchitl Gálvez sostuvo su postura contra la prisión preventiva oficiosa, figura que pretende eliminar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde su casa de campaña en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, dijo que se ha abusado de la figura de la prisión preventiva oficiosa.

“Sostengo lo que voté como senadora, voté en contra de la Prisión Preventiva Oficiosa porque me parece que se ha abusado de la figura para las policías; lo más sencillo es enciérralo y luego averiguas el problema; que no quiere decir que al quitar la prisión preventiva oficiosa no exista la prisión preventiva, el tema es que la tienen que justificar”

