Xóchitl Gálvez confía en que la SCJN eche abajo el Fondo de Pensiones para el Bienestar

Xóchitl Gálvez busca la Presidencia de México. Foto: X @XochitlGalvez

Actividades de Xóchitl Gálvez hoy 1 de mayo

La candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, confío en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche abajo el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

“A mí me parece que la Corte le va a dar la razón al Congreso. Ese dinero tiene nombre y apellido”. Xóchitl Gálvez, candidata por la Presidencia de México

A su llegada a Hermosillo, Sonora, donde realiza una gira de campaña, la candidata presidencial recomendó buscar a las personas dueñas de las Afores.

“Hay que buscar a las personas y a sus descendientes. Es probable que esas personas no se hayan enterado de que tienen ese dinero. No creo que alguien que sepa que posee dinero lo dejaría ahí sin usar. Algunos pueden estar migrando a Estados Unidos, por lo que no están aquí”, señaló Xóchitl Gálvez.

Al hacer un balance final del periodo de sesiones del Congreso, la candidata presidencial enfatizó que Morena y sus aliados aprobaron algunas reformas inconstitucionales.

“La aprobación de reformas ilegales e inconstitucionales fue un hecho preocupante. Los legisladores celebraban cuando votaban una reforma que violaba la Constitución, confiando en influir en el entonces ministro presidente Zaldívar, a quien consideraban un ministro favorable a sus intereses”, dijo Xóchitl Gálvez.

Asimismo, expresó que como senadora se propuso descontar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas que ganan menos de 15 mil pesos, con la cual insistirá en caso de llegar a la Presidencia.

“En caso de ser presidenta, voy a implementar esta medida. Hablando con la señora que trabaja de limpieza aquí en el aeropuerto, le pregunté cuánto gana y me dijo que 8 mil pesos. Esa señora recibirá 800 pesos más y no tendrá que pagar ISR”. Xóchitl Gálvez, candidata por la Presidencia de México.

En tanto, señaló que esos recursos saldrán al evitar el robo de gas en Pemex, el cual llamó “gaschicol”.