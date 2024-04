Xóchitl Gálvez promete no aplicar una reforma fiscal al inicio de su gobierno

Actividades de Xóchitl Gálvez este 10 de abril

La candidata presidencial de la colación “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, dijo que, de ganar, en una primera etapa, no haría una reforma fiscal, ya que no solo se debe pensar en subirle impuestos a los que ya pagan.

En su participación Expansión Mujeres Summit, en la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez reconoció que la actual secretaria de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, es buena y la podría contemplar en su gabinete, el cual dijo estará conformado de gente capaz, brillante y trabajadora.

La candidata presidencial de la colación “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, se presentó en el evento Expansión Mujeres Summit en Ciudad de México.

Durante su ponencia, Gálvez destacó la importancia de su candidatura en términos de ofrecer dos visiones contrastantes para el país. Enfatizó su compromiso con la creación de una clase media sólida, respaldada por empleos mejor remunerados.

“Vamos a hacer un gobierno entre todos, un gobierno que le apuesta a la paz al desarrollo económico, que le apuesta en la educación a la salud y que realmente podamos tener este proyecto de futuro de un México próspero y me imagino de una clase media fuerte donde la gente tenga trabajo yo no me conformo con un México donde estés condenado a vivir en la pobreza”.

Xóchitl Gálvez Ruíz, candidata presidencial “Fuerza y corazón por México”.