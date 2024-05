Xóchitl Gálvez promete apoyo a madres buscadoras: “Lo que se tenga que hacer para que encuentren paz y consuelo”

En su segundo día de su visita por primera vez en Tamaulipas, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo en entrevista que se reunirá con madres buscadoras en dicha entidad. Agregó que se debe hacer lo necesario para que las madres buscadoras encuentren paz y consuelo.

“Eso es quizás lo que me impide disfrutar un 10 de mayo, porque yo pienso que tengo a mis hijos y ellas no encuentran a los suyos. Es algo realmente doloroso. Voy a reunirme con algunas madres buscadoras aquí en Tamaulipas, quienes me han buscado, y hay que hacer lo que se tenga que hacer para que esas mujeres encuentren paz y consuelo”.

Xóchitl Gálvez / Candidata por la Presidencia de México