Delicado, lo que pasa en el Congreso con dos iniciativas: Xóchitl Gálvez

Sigue las actividades de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”; visitará Naucalpan de Juárez y Atizapán de Zaragoza, Estado de México, este jueves 11 de abril de 2024.

Durante un encuentro con mujeres en Huixquilucan, Estado de México, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, alertó que en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, hay dos iniciativas delicadas que afectan a la población y el estado de derecho.

La primera es una iniciativa en la cámara baja, una reforma que busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, modificando la Ley del Seguro Social, IMSS, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT, fue presentada por el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, y la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social.

“Se quieren quedar con sus pensiones una vez que cumplan 70 años, así de fácil, si por alguna razón tú sigues trabajando, tu dinero en automático se va a ir un Fondo de Pensiones que le llaman el Bienestar . Ese es el saqueo que Morena quiere hacer en este momento en el Congreso y no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que despojen a las personas de 70 años y más de lo mucho que les costó ganarse la vida”

La otra iniciativa en la cámara alta fue la aprobación en comisiones de la reforma a la Ley de Amparo que impide que los jueces suspendan la implementación de normas generales.

“El segundo tema es el amparo intentan en el Senado de la República, que la Corte no pueda suspender una ley que afecta a una empresa o a un mexicano, súper delicado lo que está pasando en el Senado y en la Cámara de Diputados, en este momento ante la situación que ve Morena de perder el congreso”

Por otro lado, Xóchitl Gálvez dijo a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, que, de ganar la presidencia, va a contar con ella para tener recursos federales principalmente en el tema de la seguridad.

Durante un encuentro con mujeres en la Casa Club de Bosque Real en Huixquilucan, Estado de México, Xóchitl Gálvez, señaló que el año pasado el gobierno federal le quitó a esta entidad, 50 mil millones de pesos en seguridad pública.

“Yo de una vez se lo digo a Delfina, a la maestra Delfina, va a contar conmigo y va a contar conmigo Delfina… Y les voy a decir que el año pasado le quitaron 50 mil millones a la seguridad pública el año pasado que hubiera hecho la maestra Delfina si hubiéramos mandado 2 mil millones en patrullas, en cámaras, en tecnología, de policías bien pagados, hubiera mejorado la seguridad, el transporte público eso es lo que tenemos que hacer maestra Delfina, téngame confianza va a tener en la presidencia a una mujer que sí la va a apoyar, porque yo nunca me he fijado en partidos políticos, a mí lo que me importa es que al Estado de México le vaya bien”

