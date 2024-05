Xóchitl Gálvez promete distribución de recursos para enfrentar sequía

Xóchitl Gálvez. Foto: Archivo

Actividades de Xóchitl Gálvez el 11 de mayo de 2024

La candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, reiteró que acudirá el 19 de mayo a la concentración convocada por el llamado movimiento Marea Rosa, y retó al Instituto Nacional Electoral, INE, a fiscalizar el evento.

Así lo expresó en entrevista después de encabezar un mitin de campaña en Aguascalientes.

“-Pues que me lo fiscalicen pues ¿cuál es el miedo? Si a la Sheinbaum le fiscalizaron como un millón de pesos en su arranque, o sea y yo no me he gastado mucho dinero. No no tengo problema.

-Pero es un evento que que usted no organiza propiamente…

-Pues no lo organizo, yo soy invitada pero si me lo quieren fiscalizar pues me lo fiscalizan, no pasa nada. Pero ese evento va a estar bien padre”

Gálvez Ruiz también destacó que, de llegar a la presidencia, una de las primeras acciones será la distribución de recursos a nivel municipal, para hacer frente a la crisis por la sequía que ya se vive en el país.

“Seguramente lo primero que declararía es la crisis climática, porque los recursos no han podido recibir recursos del Gobierno Federal por parte del gobierno, porque no hay FONDEN. Pero sí hay que darle a los municipios dinero, para que enfrenten la enorme sequía que viene, porque ahorita está empezando, pero va a venir mayo que se va a hacer más dramática en junio, julio y esperemos que lleguen las lluvias porque si no nos vamos a secar”

“No está bien vivir con los papás a los 30 años”, afirma Xóchitl Gálvez; promete 5 millones de viviendas

De gira por Aguascalientes, la Candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, prometió construir 5 millones de viviendas para que puedan ser adquiridas por jóvenes. Dijo que actualmente es complicado comprar una casa, pero que no es correcto vivir con los padres después de los 30 años.

“Vamos a hacer 5 millones de viviendas porque quiero que estos jóvenes tengan su propia casa. Porque quiero que los jóvenes, que los policías, que las madres solteras puedan acceder a una vivienda. Y les vamos a dar un apoyo, porque hoy está bien cañón, y como los chavos ya no se casan tan jóvenes, pues no está bien que a los 30 sigan viviendo con los papás, la verdad. Entonces queremos que los jóvenes tengan chamba y tengan casa”

Durante un mitin, acompañada por candidatos locales, lanzó un llamado a la población varonil, para que el día de la elección, participen en el resguardo de urnas.

“Pero necesito de los hombres, necesito de su fuerza, los necesito para cuidar las casillas este 2 de junio. Quiero que me ayuden a defender el triunfo, los hombres de Aguascalientes. Quien quiera inscribirse a través del partido, bienvenido a cuidar esta elección porque vamos a ganar”

En materia de educación, dijo que será una prioridad formar a los estudiantes hidrocálidos, con Inteligencia Artificial y Robótica, para poder integrarlos a planes de trabajo con este perfil.

“Van a aprender inglés, van a aprender robótica e Inteligencia Artificial, porque yo quiero que vengan las mejores compañías tecnológicas a Aguascalientes. Quiero que Aguascalientes se vuelva un centro de desarrollo tecnológico, donde lleguen empresas que hacen coches eléctricos, aviones. Donde hacen robots, donde hagan Inteligencia Artificial, porque ahí es a donde están los empleos bien pagados”