Xóchitl Gálvez niega complicidad con ministra Norma Piña, “que no invente historias Arturo Zaldívar”

Sigue las actividades de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”; visitará Tlaquepaque y Zapopan, Jalisco, este martes 16 de marzo de 2024.

Actividades de Xóchitl Gálvez en vivo y minuto a minuto

En la Ciudad de México, después de participar en un encuentro privado con el Consejo Directivo Nacional de CANACINTRA, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, rechazó que exista comunicación o complicidad con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, respecto a la denuncia contra el ministro en retiro, Arturo Zaldívar.

“Que no invente historias Arturo Zaldívar y que rinda cuentas, punto. Nada más que yo no tengo nada que ver en la historia, no he intercambiado un punto de vista con Norma Piña desde que es ministra de la Corte, ni siquiera la he visto, así es que deje de mentir igual que su candidata”

Xóchitl Galvez / candidata presidencial