Xóchitl Gálvez reconoce “asco” de los jóvenes a la clase política; se autodefine como candidata de los ciudadanos

Sigue las actividades de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”; visitará Ciudad de México y Zumpango, Estado de México, este martes 2 de abril de 2024.

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reconoció el “asco” que le tienen los jóvenes a la clase política del país y aceptó que en todos los partidos políticos hay gente buena y mala, pero dijo que pese al apoyo que tiene del PRI, PAN y PRD, ella representa un proyecto ciudadano y estará rodeada de las buenas personas de los partidos políticos.

“De verdad que sí debe ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y decir ¿por quién decido?, yo lo único que les puedo decir a los jóvenes es efectivamente yo no era la candidata a los partidos un dirigente me dijo no te equivoques, no te vamos a apoyar, está bien ustedes decidieron apoyarme, conseguí el millón de firmas estoy aquí […] Voy a representar un proyecto de ciudadanos y de la gente presentable de los partidos porque las hay gente presentable en los partidos y lo he dicho mi gabinete tendrá gente honesta, tendrá gente trabajadora, pero sobre todo gente capaz, para mí el tema de la capacidad es importante”

Xóchitl Gálvez / candidata presidencial