Extraña, rápida respuesta del Gobierno de la CDMX por la supuesta fosa y crematorio: Xóchitl Gálvez

Sigue las actividades de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”; visitará Guaymas y Cajeme, Sonora, este jueves 2 de mayo de 2024.

Actividades de Xóchitl Gálvez en vivo y minuto a minuto

Desde Sonora, en entrevista con reporteros, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, calificó de extraño que en unas horas el Gobierno de la Ciudad de México resolviera y rechazara la existencia de un crematorio y una fosa clandestina con cuerpos humanos ubicados en la frontera entre las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac.

“No tengo los elementos para decir si es un montaje o no, ellos son la autoridad, lo que sí me extraña que hayan resuelto en fast track, en menos de 24 horas, ya digan que no existe”

Xóchitl Gálvez / candidata presidencial