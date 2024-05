“Lo más importante para este 2 de junio es derrotar el abstencionismo”: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez dijo que trabajará muchísimo en estos nueve días que restan de campaña electoral, hasta el 29 de mayo. En entrevista previa a su mitin en Toluca, la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, mencionó que hará más giras, difusión en redes y buscará el voto de los switchers, es decir, indecisos.

Durante el mitin en la capital mexiquense, la abanderada por el PAN, PRI y PRD dijo que lo más importante es derrotar el abstencionismo este 2 de junio.

En su discurso, mencionó que tras el tercer y último debate presidencial, en el cual habló de la presunta corrupción del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en Reynosa, Tamaulipas; aseveró que de ganar la presidencia, va a investigar ese caso y a castigar a los corruptos, se les acabó la fiesta sentenció.

En el Palacio de Minería, la candidata presidencial por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, se reunió con decenas de intelectuales y académicos como el historiador Enrique Krauze, quienes firmaron un manifiesto de apoyo a la candidata.

Xóchitl Gálvez agradeció su apoyo y prometió un gobierno democrático e incluyente, de ganar la Presidencia de la República.

“Y hoy tengo una enorme inmensa responsabilidad que personajes como ustedes con una trayectoria tan destacada y sobresaliente estén aquí hoy expresándome su apoyo. Sé que además de mi persona, ustedes están apoyando el proyecto que garantiza que México siga siendo un país democrático, tengan la certeza que si algo me caracteriza es que soy una mujer que sabe crear equipos plurales; cuando ayer en el debate dije que será una presidenta daltónica, lo digo en serio. Creo que tú no puedes gobernar desde Palacio Nacional para partidos, para colores, tú tienes que gobernar para todos”.

En el encuentro, Gálvez Ruiz, destacó la concentración de la “Marea Rosa” ayer en el Zócalo de la Ciudad de México. También criticó el actuar de la candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, durante el tercer debate presidencial.

“No pudieron vencer lo que pasó ayer en el Zócalo, la gente venía en camión caminando en transporte público; nada más vean el acarreo que va a ver el próximo 29 de mayo, o sea, si ellos no acarrean, no llenan el Zócalo porque no hay emoción, en su candidata no hay emoción. Lo que ella hay es instrucción, a ella le entrenaron ayer para llegar a decir esto, esto, esto y no se salió del script, en mí hay emoción, pero sobre todo hay un reconocimiento que no puedo sin ustedes los necesito para llegar al final del camino”.

