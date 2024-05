Xóchitl Gálvez anuncia cierre de campaña por la Presidencia en Monterrey, Nuevo León

Sigue las actividades de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”; visitará Ciudad de México, este martes 21 de mayo de 2024.

Actividades de Xóchitl Gálvez en vivo y minuto a minuto

La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, presumió la encuesta de Citibanamex que la coloca en primer lugar con el 40.2%, y a la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, en segundo lugar con el 39.6% de las preferencias. Al aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, lo pone en tercer lugar con el 9.7%.

Durante el encuentro con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario en la Ciudad de México, la abanderada del PAN, PRI y PRD insistió en que regresarán los apoyos a los productores del campo y los programas sociales se mejorarán.

“Primero les tengo que compartir una buena noticia para aquellos que piensan que la elección es un mero trámite, hoy Citibanamex en su Reunión de Perspectivas Económicas y Visión de Mercado presentó una encuesta de las elecciones presidenciales, y su servidora tiene 40.2 Claudia Sheinbaum 39.6 […] MC 9.7; yo siempre lo he dicho, ni modo que a la gente le guste la mala vida, ni modo que a la gente que la has pateado al que lo has dejado sin medicinas”

Xóchitl Gálvez / candidaa presidencial