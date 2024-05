“Es responsabilidad del INE no haber puesto atención a inseguridad”: Xóchitl Gálvez por falta de funcionarios de casillas

En Durango, la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, dijo que es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) no haber atendido el tema de la inseguridad, lo que provocó que funcionarios de casilla rechazaran participar en la jornada electoral del 2 de junio.

Xóchitl Gálvez dijo que el INE mostró más preocupación por el uso del color rosa que por tratar la seguridad en las secciones electorales.

La abanderada del PAN, PRI y PRD recordó que su equipo presentó hace unas semanas un mapa de riesgo para la instalación de casillas y no se hizo nada.

“Es responsabilidad del INE no haber puesto atención al tema de la inseguridad. Ya está más preocupado si se vestía de rosa o no la candidata de la oposición o si seguían asesinando a candidatos. Con 34 candidatos asesinados, pues obviamente la gente tiene miedo de estar ahí. Eso es lo que ha provocado. Nosotros se los anticipamos hace meses, que había que hacer algo en estas regiones violentas y pues la verdad es que no hicieron absolutamente nada y esas son las consecuencias”.

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.