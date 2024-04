Xóchitl Gálvez dice que no teme por su seguridad

Desde Tapachula, Chiapas, en la región del Soconusco, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo no temer por su seguridad, esto ante sus actividades proselitistas en tres municipios de la entidad.

“Yo no he notado ningún reforzamiento, no sé si cuando subamos a la Sierra, pero aquí en Tapachula no.

-¿Teme por su seguridad en este recorrido?

-No, no.

-¿Cómo se siente, Xóchitl?

-Yo me siento como pez en el agua en Chiapas, porque esta región la conozco