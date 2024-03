“Jamás podría negociar con la delincuencia”, subraya Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez adelantó que, de ganar, vivirá en Los Pinos. Foto: Cuartoscuro

Sigue las actividades de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”; visitará Ciudad de México este lunes 25 de marzo de 2024.

Actividades de Xóchitl Gálvez en vivo y minuto a minuto

Insiste en reforzar policías y aplicar inteligencia contra criminales

Durante su conferencia “Sin Miedo a la Verdad”, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez subrayó que jamás negociaría con la delincuencia organizada, a la vez que resaltó que es posible detener criminales como “El Chori” en la Ciudad de México. Respecto a los líderes de grupos criminales, afirmó, se usaría la inteligencia e investigación.

“Jamás podría negociar con la delincuencia, yo quiero ser presidenta para que los mexicanos puedan volver a caminar por las calles con tranquilidad […] Hay que hacer un trabajo en lo local, en lo estatal, y ya en el tema de la delincuencia organizada de los criminales tendríamos que analizar pues temas más estratégicos más de inteligencia; hemos visto que sí se pueden detener criminales como el que se acaba de detener de la Unión Tepito en la Ciudad de México” Xóchitl Gálvez / candidata presidencial

Desde casa de campaña en la capital del país, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México insistió en que su estrategia de seguridad sería aplicar nuevos mecanismos fortaleciendo las policías a nivel municipal y estatal.

“He hablado de aplicar la ley con mecanismos nuevos, empezando con policías fuertes a nivel local, porque la mayor parte de los delitos es de fuero común; la extorsión, el cobro de piso, se pueden controlar a nivel local, o sea el que va con la señora del pollo a pedirle piso pues es un delincuente de medio pelo al que la autoridad tendría que estarle aplicando la ley, y esos delincuentes están pero fuera de control” Xóchitl Gálvez / candidata presidencial

Sin embargo, en caso de ganar, la candidata presidencial evitó dar un lapso de tiempo para tener resultados de su estrategia de seguridad, pues aseguró que no suele “dar respuestas a la ligera, más cuando se trata de un trabajo de muchos profesionales en la materia”.

“Una vez que tenga mi constancia de mayoría estará mi equipo de seguridad en materia de cómo vamos a enfrentar este tema. Tenemos ya unas propuestas claras, concretas, pero ahora viene cuántos recursos, qué implementación tiene parte del convenio que queremos hacer con Estados Unidos en materia de aduanas” Xóchitl Gálvez / candidata presidencial

Por otra parte, ante la pregunta sobre si viviría en Palacio Nacional de ser presidente, Xóchitl Gálvez descartó esa posibilidad, y aseguró que trabajaría desde Los Pinos.

“El salón presidencial me parece bien el que se tenía para los eventos, el López Mateos, yo creo que con eso es suficiente para poder trabajar ahí, un área de oficinas quizá. Que ahí veo que han arreglado muchísimas zonas, pero Palacio Nacional; no me siento un emperador para vivir en un palacio“ Xóchitl Gálvez / candidata presidencial

A la par, Xóchitl Gálvez no descartó el uso del Estado Mayor Presidencial, sobre el que refirió que no era un exceso, agregando que la figura del Estado Mayor no ha sido eliminada.

“No es que el Estado Mayor Presidencial fuera un exceso; a mí sí me parece que podría haber excesos en el pasado, que hay que acotarlos, a mí me incomoda un mucho, por ejemplo, salir de un lugar con sirenas; eso ya les dije que no me lo hagan nunca […] No te podría contestar en este momento hasta no conocer la situación jurídica del Estado Mayor Presidencial, pero en los hechos está, o sea como todo, no desapareció” Xóchitl Gálvez / candidata presidencial

En tanto que Gálvez Ruiz viajará a Durango este martes 26 de marzo, donde llevará cabo diversas actividades de campaña.

Agenda del lunes 25 de marzo de 2024

