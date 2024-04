“Ya le avisamos al INE que hay lugares, con problemas reales, donde no se van a instalar casillas”: Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya fue informado sobre los lugares en nuestro país con focos rojos o inseguros para la instalación de las casillas el 2 de junio, día de la jornada electoral.

En conferencia de prensa, la candidata indicó que un sitio sin condiciones para instalación de casillas es la Frontera Comalapa en Chiapas, lugar donde el control lo tiene el crimen organizado.

Después de su gira por Chiapas, Xóchitl Gálvez mencionó que le expresaron que el crimen organizado da permiso de quién entra o sale de los pueblos. Por ello es un riesgo la instalación de casillas en estas zonas.

“Lo que me dijeron otros es que, el crimen organizado da permiso de quién sale y quién entra a los pueblos, eso me lo dijeron (…) ¿Quién los va a dejar entrar a votar?, ¿Los delincuentes? No los van a dejar entrar si tienen control del pueblo, por algo se salieron porque fueron amenazados, entonces hay lugares donde hay problemas reales y la frontera es un lugar, no así Tapachula, no así Tuxtla, no así San Cristóbal, o sea el tema está muy focalizado en la frontera”.

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.