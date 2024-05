Xóchitl Gálvez pide a simpatizantes “activarse” y ponerse en “modo campaña” en la recta final al 2 de junio

Sigue las actividades de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”; visitará Pachuca, Hidalgo, y Guadalajara y Zapotlán El Grande, Jalisco, este lunes 27 de mayo de 2024.

Actividades de Xóchitl Gálvez en vivo y minuto a minuto

Durante su cierre de campaña en Pachuca, Hidalgo, Xóchitl Gálvez llamó a sus simpatizantes y militantes del PAN, PRI y PRD a activarse durante estos últimos tres días para promover su proyecto de nación.

En su entidad natal, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México dijo que, aunque su equipo favorito no ganó la Liga MX, ella sí lo hará el próximo domingo 2 de junio.

En el mitin en Pachuca, Hidalgo, estuvieron presentes familiares de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Mientras que, previo a su cierre de campaña en Pachuca, Xóchitl Gálvez aseguró que Alejandra del Moral, excandidata del PRI, PAN y PRD a la gubernatura del Estado de México, “no se lleva nada”, tras renunciar al PRI y sumarse al proyecto de la candidata presidencial de Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, agregó que la gente detesta la incongruencia de los políticos como Alejandra del Moral, y la castiga.

“Ella decide apoyar un proyecto autoritario. Es su decisión, la respeto en ese sentido, miles de mexiquenses están con nosotros, no se los lleva por una situación, por la incongruencia, la gente detesta la incongruencia. Que le vaya bien, acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando por un México que le apueste a la democracia […] Realmente no, porque no se lleva nada, ella no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar, entonces ¿qué se va a llevar? Nada”

Xóchitl Gálvez / candidata presidencial