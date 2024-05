“No hay manera de elecciones limpias, no tendremos representantes de casilla en varios estados”: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez dijo que no hay manera de que las elecciones vayan a ser limpias, sin violencia. La candidata de la coalición “Fuerza y corazón por México”, reconoció que por la violencia en varios estados no van a tener representantes de casilla.

“Pues las elecciones ya han sido violentas, ella no puede quitar todos los atentados que sigue habiendo todos los días contra candidatos, contra mítines, contra la gente que está en las campañas; no hay manera que digan que son unas elecciones limpias, ya sabemos que nosotros no vamos a poder tener representantes de casilla en varios estados donde la gente definitivamente la gente no quiere estar, en frontera Conalapa, no quiere estar en la zona sur de Chiapas, no quiere estar en ciertas zonas de la sierra de Sinaloa, de ciertas partes de Tamaulipas. No puede haber unas elecciones limpias cuando no hay certeza de que hay candidatos porque hubo muchos candidatos que renunciaron”.

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición “Fuerza y corazón por México”.