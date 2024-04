Sigue las actividades de la candidata Xóchitl Gálvez, hoy 8 de abril de 2024

Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México. Foto: Especial

Actividades de Xóchitl Gálvez el 8 de abril de 2024

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo que el primer debate presidencial, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), fue un desastre.

“Ayer fue un desastre el debate había un formato acordado distinto al que se llevó a cabo íbamos a tener una bolsa de 5 minutos libre para intercambiar debatir entre nosotros y que se cambió entonces qué bueno que aquí hay reglas claras”, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial, Fuerza y Corazón por México

Durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Ibero en la Ciudad de México, Gálvez Ruiz mencionó que se cambió el formato y que no tuvo tiempo para enlistar sus propuestas y debatir por contestar preguntas concretas.

“A mí me encantaría primero que hubiera un formato en los debates donde nos dieran chance de presentar propuestas no nos dieron ni chance de presentarlas, entraron a preguntas concretas y cuando yo trataba de hacer una propuesta en moderador me decía conteste la pregunta”, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial, Fuerza y Corazón por México

Cómo segunda etapa en su campaña electoral, Xóchitl Gálvez mencionó que su estrategia será ser más clara en sus propuestas y acudir a los lugares donde sea invitada.

“Mi estrategia pues va a ser dar la cara como aquí… voy a tratar de ser mucho más clara en las propuestas” Xóchitl Gálvez, candidata presidencial, Fuerza y Corazón por México

Después de presentar sus propuestas, en preguntas directas de los alumnos, Xóchitl Gálvez recordó que, de ganar, regresará las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, brindará tecnología y becas universales para los estudiantes.

“Mejoremos la educación en general, pero la beca sí estoy convencida de que debe ser universal… Primero que vuelvan las estancias infantiles necesitamos apostarle a la primera infancia, es clave la primera infancia dos apostarles a las escuelas de tiempo completo, por supuesto que ningún país que se jacte de salir adelante que lo hace estudiando menos horas”

Tras su encuentro con estudiantes, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Gálvez, salió del auditorio sin dar declaraciones ni ver el eclipse, al menos no frente a los medios de comunicación.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]