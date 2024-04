Álvarez Máynez, candidato presidencial de MC 60 mdp durante primer mes de campañas, confirma

El candidato Jorge Álvarez Máynez, abanderado de Movimiento Ciudadano, confirmó de MC 60 mdp durante primer mes de campañas.

Jorge Álvarez Máynez, Candidato Presidencial de Movimiento Ciudadano confirmó las cifras del Instituto Nacional Electoral (INE) que lo posicionan como el contendiente que más ha gastado durante el primer mes de campañas con una cifra superior a los 60 millones de pesos, a pesar de ello, afirmó, la inversión en actos y productos proselitistas ha sido austera a pesar de los “altos costos de spots”.

“Lo que hemos reportado al INE, hemos sido totalmente transparentes.

La cifra que reporta el INE en nuestro caso es cierta, la que no es cierta es la de las campañas. Creo que son 60 millones de pesos lo que reportó el INE de este primer mes de campaña. De entrada, la pura producción de spots tiene un costo alto, pero es la mejor manera también que tenemos utilizando los tiempos del Estado mexicano de comunicarnos con las personas. Yo he dicho que sería mejor menos spots y más debates y más contraste de ideas”, dijo Máynez.

Sobre las críticas que ha recibido por hacer una campaña costosa por lo menos en esta primera parte y por otra parte los cuestionamientos de pocos actos masivos.

“La verdad es que ya es una cosa tan absurda que es muy difícil de contestar, porque me dicen eres el que más ha gastado en campaña, pero luego me dicen que no hago campaña. ‘Son datos del INE’. Sí, por eso”

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial, Movimiento Ciudadano