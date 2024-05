Álvarez Máynez afirma que irá a tercer debate con “propuestas, por respeto a México”

Foto: Cuartoscuro

Actividades de Jorge Álvarez Máynez el 14 de mayo de 2024

Acudirá Álvarez Máynez, al tercer debate

A cinco días de que se desarrolle el tercer y último debate presidencial, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que acudirá, como en ocasiones pasadas, para presentar propuestas antes que generar una confrontación.

“Yo no voy a los debates, a decirle corrupta, a una, como ellas se dicen, a decirle ratera, a la otra, a decirle mentirosa, porque yo tengo educación que me dieron en mi casa y porque yo le tengo un respeto a México y yo no voy a ofender a México”.

Desde Ciudad Cardel, Veracruz, y ante un grupo nutrido de simpatizante emecistas, el zacatecano apuntó que, en el encuentro con sus contrincantes, presentará la propuesta de pacificar el país.

“A ofrecerle a México una perspectiva de futuro, un horizonte de grandeza, yo voy a los debates, a explicar cómo vamos a pacificar a este país, como le voy a quitar México, con ayuda de todos ustedes, al crimen organizado”.

El de Ciudad Cardel fue el segundo evento que tuvo el abanderado naranja en Veracruz, por la mañana se presentó ante la comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac, campus Xalapa.

Agradece Máynez, apoyo de Colosio Riojas

Desde Xalapa, Veracruz, Jorge Álvarez Máynez, Candidato Presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), agradeció a Luis Donaldo Colosio Riojas, aspirante naranja al senado, el apoyo brindado y dijo respetarlo si está en un proceso de definiciones.

Luego de sostener un encuentro con estudiantes de la Universidad Anáhuac, el abanderado emecista afirmó que tiene el respaldo del exalcalde de Monterrey, quien planteó la posibilidad de declinar a favor de Xóchitl Gálvez, Candidata de “Fuerza y Corazón por México”.

“Le agradezco a Luis Donaldo Colosio su apoyo a mi persona, tiene mi cariño, mi amistad, yo respeto si él quiere generar cualquier tipo de definición, siempre respetamos sus definiciones y le agradezco su apoyo del cual no tengo ninguna duda, ha sido fundamental que Luis Donaldo apoye este proyecto para cambiar a México”. Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano

Álvarez Máynez enfatizó:

“La propuesta que él hace es mucho más allá de la lógica como la que se quiere pintar, yo les dije que querían dar una noticia falsa ayer y dijeron que no y hoy lo reitera Luis Donaldo, ‘yo apoyo a Máynez ‘… en Nuevo León voy por encima de Xóchitl, ¿ustedes creen que a Luis Donaldo le convendría?” Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano

Crítica a “Alito” Moreno sobre spots

Por otra parte, el zacatecano volvió a arremeter contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien pidió la declinación y urgió a compartirle tiempo de proselitismo en medios a la aspirante del PRI-PAN-PRD.

“Dijo que quería que le diéramos nuestro tiempo, aire a la candidata… fíjense como es de cínico, de incongruente, en el tiempo aire del PRI sale Alito, en lugar de salir la candidata, se ha puesto él en sus anuncios. por supuesto que no apoyo a Xóchitl”. Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano

Álvarez Máynez aseguró que espera la renuncia de Moreno al Revolucionario Institucional y la de Marko Cortés al blanquiazul.

“El PRI tiene a Beatriz Paredes, en el PAN está Romero Hicks, está Damián Zepeda, esta gente más decente que puede conducir al PAN de una manera más congruente”. Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano

“Vamos a seguir creciendo”

Cuestionado sobre ¿qué espera para el próximo debate?, refirió que avanzar en la preferencia de los electores: