Máynez propone legalizar drogas para evitar que jóvenes se sumen al crimen organizado

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), propuso la legalización de drogas como marihuana, a fin de regular el mercado y evitar que más jóvenes sean cooptados por la delincuencia organizada por verla como una oportunidad laboral, así lo dijo durante un encuentro con la comunidad estudiantil del Centro Universitario Lagos de la UdeG.

Y es que el alumnado planteó al abanderado la preocupación de este tema de seguridad y la desaparición de personas, como los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, en agosto del año pasado.

De llegar a la presidencia, el zacatecano dijo que no criminalizará a la juventud y más bien optará por una regulación de las drogas basada en evidencia científica.

“Yo no me voy a pasar persiguiendo a jóvenes que fuman marihuana, criminalizando ‘ah, andaba en malos pasos, no’, no andaba en malos pasos un joven que fuma marihuana, no tiene por qué ser estigmatizado, ser criminalizado, un joven que sale de fiesta, que sale a divertirse no tiene por qué pagar la consecuencia de decir ‘no se regresó a tiempo a su casa, pues, le tocaba eso no puede ser’”,

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial, Movimiento Ciudadano