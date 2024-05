Educación universitaria en México “va a cambiar”, promete Jorge Álvarez Máynez

Actividades de Jorge Álvarez Máynez el 17 de mayo de 2024

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), se reunió esta mañana en la Ciudad de México con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Ahí, se comprometió a que, de ganar las elecciones del dos de junio, combatirá las “escuelas patito” y mejorará la calidad de la educación pública dotándola de un mayor presupuesto.

Apuntó que en la actualidad en el país hay instituciones de educación superior cuya inversión en cada alumno es menor al gasto que se hace, por ejemplo, en el sistema penitenciario mexicano.

El emecista afirmó que es necesario dotar a las universidades de una autonomía presupuestal y destacó que durante su campaña algunas escuelas, cuyo financiamiento depende fundamentalmente de cada entidad federativa, le han impedido el acceso para sus actos proselitistas.

“Algunas han tenido que tener una actitud de no recibirnos, no puede haber autonomía universitaria si no hay autonomía presupuestal (…) No es menor lo que se logró en el pasado debate presidencial; el segundo debate, que se rompió el récord de audiencia que en México se tenía desde 1994, nosotros le atribuimos mucho a eso, a que las jóvenes, las jóvenes, incluso adolescentes estuvieron atentas y atentos al debate presidencial y creo que eso lo vamos a ver aún más el próximo domingo en el tercer debate presidencial y el día de la elección”.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.