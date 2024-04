Gobernar con justicia intergeneracional, insiste Jorge Álvarez Máynez ante universitarios en Sinaloa

Las actividades de Jorge Álvarez Máynez, candidata presidencial de Movimiento Ciudadano, de este jueves, 18 de abril de 2024.

En su visita número 20 a una universidad, el candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo a los estudiantes de la universidad Autónoma de Sinaloa, campus Culiacán, que él busca visibilizarlos y apoyarlos mediante una visión de gobierno con justicia intergeneracional, es decir, que una generación no tiene el derecho de comprometer a la siguiente.

“Que somos muy güeyes por no tener casa, que a nuestra edad ellos no sé qué tanto, cuando a esa generación lo que ha gobernado es un país sin visión de justicia intergeneracional, ¿Qué es la justicia intergeneracional? que como generación digamos nuestro desarrollo no se puede pagar con el desarrollo de las futuras generaciones, ni en destrucción del medio ambiente ni en ningún rubro, en vivienda por ejemplo (…) No es que no les guste la política, no les gusta su política”.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano.