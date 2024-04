Sostiene Álvarez Máynez encuentro con jóvenes en Sonora, promete facilidades para que jóvenes logren crear emprendimientos

Foto: X / @AlvarezMaynez

Actividades de Jorge Álvarez Máynez el 20 de abril de 2024

Jorge Álvarez Máynez, Candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano sostuvo un encuentro con juventudes de Hermosillo,Sonora, en este evento, los jóvenes asistentes tuvieron la oportunidad de hacer tres preguntas al candidato, en dos rondas, entre los cuestionamientos destacaron las propuestas de Álvarez Máynez para facilitar a los jóvenes el poder tener emprendimientos y la importancia del voto joven en los próximos comicios del dos de junio.

En el tema de los jóvenes y emprendimiento afirmó que se necesitan mejoras urgentes a las instituciones para que sea más sencillo que las juventudes logren emprender.

“El emprendimiento es una actitud que tenemos los jóvenes, pero el 75 por ciento de las empresas, tres de cada cuatro, truenen a los dos años de que son constituidas, hay muchos obstáculos, el IMSS, el SAT, el Infonavit, la formalidad de que tenemos un sistema de que si tú quieres una empresa y jugar derecho te pone todos los obstáculos”, precisó el candidato.

“Tenemos que dar incentivos, facilidades, cambiar el sistema del SAT, que cada mes tienes que hacer una declaración, mejor acero trimestral y además dar estímulos a las empresas que tengan buen comportamiento, y que los gobiernos están obligados a licitar pymes.”

También se le preguntó por la participación de los jóvenes en la vida política de México y señaló que la juventud es la fuerza del voto en nuestro país.

Aseguró que voto jóven será el que determine la elección

“Las personas jóvenes no están en los lugares de responsabilidad, porque se perpetúan este tipo de lógicas, de dinámicas, adultos centristas que invisibilizan no solamente a los jóvenes, sino a los niños, necesitamos una política que incluya a los jóvenes pero que también generar cívica y ética.”

“Muchos ciudadanos dicen que el voto debería de ser en mayores de 25 años, pero porque les está dando miedo, lo que está pasando con los jóvenes, deberíamos de votar desde los 16 años, para generar una cívica y ética, para ir construyendo una ciudadanía y que los jóvenes vayan siendo conscientes de los problemas colectivos.”

Promete Jorge Álvarez Máynez ver por bienestar de las infancias y un gobierno inclusivo si resulta electo como presidente de México

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, ofreció un acto de campaña en Hermosillo, Sonora, ahí dejó en claro que de resultar electo como presidente en los comicios del próximo dos de junio, verá por el bienestar de las infancias y de quienes por su condición física o social han sido excluidas por la vieja política.

“Nosotros no vemos a las personas como votos, ahorita que llegué un niño me dijo si votar, votaría por ti. Les vamos a demostrar que la fuerza social más importante proviene, no nada más de la lógica electoral, de la lógica clientelar, de la lógica que convierte a una persona, sus sueños, sus aspiraciones en un voto, sino de una nueva visión de nuestro México, que asume la dignidad de las personas, que incluye a las personas que tienen discapacidad, que incluye a las personas adultas mayores, que incluye a las personas que han sido excluidas de las oportunidades”, dijo.

Explicó que dentro de su visión de gobierno se rescatará una nueva estrategia de seguridad, se velará por el respeto a la naturaleza y que se garantice el acceso al agua potable en todas las comunidades de la república.

“Que cambia el modelo de seguridad, la estrategia fallida de seguridad que tenemos, durante los últimos tres sexenios; que cambia el modelo de prosperidad, que respeta la naturaleza, que cuida el medio ambiente, la calidad del aire que respiran nuestras hijas y nuestros hijos, la disponibilidad del agua para ellas, para los productores.”

Aseguró que dejará atrás prácticas de la vieja política que caen en actos de corrupción

Y aseguró que no hará uso de las prácticas y vicios de la vieja política que caen en actos de corrupción.

“Vamos a construir el mejor México de la historia y lo vamos a hacer posible juntos, sin necesidad de pedirle permiso, dinero o favores a los grupos de interés que han saqueado a México, lo estamos haciendo con carteles, como el que traía el niño aquí.”