Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, respalda a policías de Campeche que exigen mejores condiciones laborales

Jorge Álvarez Máynez.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se encuentra en Campeche, donde continúa su gira, ahora con la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Mundo Maya.

Actividades de Jorge Álvarez Máynez

Previo a su acercamiento con la comunidad universitaria atendió a los medios de comunicación, se solidarizó con los policías estatales, quienes se han rebelado contra sus mandos bajo el argumento de falta de equipo, de falta de información suficiente para realizar su trabajo y hasta de abusos sexuales contra uniformadas.



“Tengo todo el respaldo, toda la solidaridad con las policías, con los policías, he venido diciendo a lo largo de esta campaña hay que dignificar las condiciones en las que trabajan los policías, que merecen mejores sueldos, mejores equipamientos, mejores uniformes y que están abandonados por una clase política, mediocre, corrupta, cobarde”…

Cuestionado por la prensa respecto a la cancelación de la fórmula al Senado de la República de Movimiento Ciudadano encabezada por Eliseo Fernández, el abanderado naranja confío en que en próximos días el Tribunal Electoral dará la razón y habrá legislador de MC campechano.

“A Eliseo lo han tratado de bajar de todas las formas posibles, le robaron la elección, le robaron la gubernatura, pero no le robaron la esperanza a la gente de Campeche, y no le robaron la dignidad a este pueblo campechano… vamos a sortear este tema, estoy seguro, tenemos la razón jurídica, porque las acciones afirmativas son para favorecer a las mujeres, Eliseo va en el bloque de más baja competitividad, no hay ninguna lesión al tema de género, al contrario, se está favoreciendo, se está privilegiando que haya mujeres en más espacios, Movimiento Ciudadano es la fuerza política que más mujeres ha postulado al Senado de la República, creo que eso va a quedar aclarado en los próximos días en el tribunal electoral y Eliseo va a ser Senador y va a ganar elección en el estado de Campeche”…